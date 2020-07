Gevel gemeenteschool groener dankzij tegeltuintje Sam Vanacker

06 juli 2020

12u06 1 Staden Het eerste tegeltuintje in Westrozebeke is een feit. De tegels tegen de gevel van gemeenteschool Okido zijn uitgehaald en vervangen door groen. Inwoners die een tegeltuintje overwegen, kunnen gratis de hulp inroepen van de technische dienst van de gemeente.

Eind november keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed dat inwoners van Staden moet stimuleren om tegeltuintjes aan te leggen. Concreet komt de technische dienst van de gemeente op aanvraag van bewoners een of meerdere tegels verwijderen waarna de put ook gevuld wordt met aarde. De beplanting zelf is voor de rekening van de aanvrager. Een aanvraag doen kan via www.staden.be/tegeltuin.