Gert en James krijgen spoedcursus herensnit van Francesco Vanderjeugd: “Vooral veel gelachen” Sam Vanacker

08 april 2020

14u36 2 Staden In Gert Late Night is vanavond te zien hoe Gert Verhulst en James Cooke een spoedcursus herensnit krijgen van Francesco Vanderjeugd. De burgemeester van Staden legt via de webcam vanuit zijn kapsalon uit hoe een doe-het-zelfkapper thuis best te werk gaat. Al is zijn advies eenvoudig. “Bijt even op je tanden en laat het liever over aan professional.”

Vanderjeugd kreeg gisteren de vraag om via de webcam even uit te leggen aan Gert en James hoe ze het best hun haar zelf knippen. Daar ging de kapper met veel plezier op in en woensdagnamiddag haalde hij een oefenpop boven, zette hij een statief in het kapsalon en via de webcam zou hij Gert en James de kneepjes van het kappersvak leren.

Tondeuse

Al liep niet alles van een leien dakje. “Ik dacht dat ze elkaars haar zouden proberen te knippen, maar ze zaten blijkbaar apart in quarantaine en wilden elk hun eigen haar knippen. Dat is sowieso niet aan te raden en dat maakte mijn taak er dus niet makkelijker op. Zelf de schaar zetten in je eigen kapsel is zeker voor mannen geen goed idee. Met een tondeuse is het iets veiliger, maar dan nog. Als je als gezin in quarantaine zit, kun je met een tondeuse wel eens voorzichtig rond de oren van je huisgenoten wat bijsnijden, maar zelfs dat doe je best niet op jezelf. Hoe Gert en James het er van af gebracht hebben? Dat ga ik niet verklappen. Laat ons zeggen dat we vooral veel gelachen hebben. Maar mijn advies is eenvoudig. Bijt even op je tanden, wacht tot na coronacrisis en laat je kapsel over aan een professional”, knipoogt de kapper-burgemeester.

Gert Late Night is vanavond te zien om 21.35 uur op VIER.