Gerdy zet deuren open van nieuwe Lourdestuin in Vijverdamstraat Sam Vanacker

08 juli 2019

15u57 2 Staden Naast de bestaande bidkapel in de Vijverdamstraat is een nieuwe Lourdestuin opengegaan voor het publiek. Bezieler Gerdy Deseyne heeft de grote tuin helemaal heraangelegd. Onder meer de Mariabeelden die vroeger in de Lourdesgrot in de Ieperstraat stonden, zijn er te bewonderen.

Door de bouw van het nieuwe administratief centrum verhuisden de twee beelden uit de Lourdesgrot in de Ieperstraat in Staden in 2013 naar de tuin van de Bidkapel in Oostnieuwkerke. Tot voor kort was die tuin niet aangepast om gelovigen te ontvangen, maar daar paste bezieler Gerdy Deseyne ondertussen een mouw aan. “Vanaf heden is er nu wel de mogelijkheid om in alle rust het Lourdestafereel te komen vereren”, aldus Gerdy. “Het devotieaanbod in de Lourdestuin is ruimer geworden. Zo wordt de hele kruisweg van Jezus uitgebeeld, met bezinningsteksten en gebed. Centraal staat een kunstwerk en verder ontdekken bezoekers er ook een algemene uitleg over de opzet van de tuin. Ten slotte is er ook een bezinningsruimte en een Mariahoekje.”

De tuin is in juli en augustus open van maandag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur. Op zaterdag tussen 13 en 16 uur en op zondag tussen 13.30 en 17 uur. en zondag: 13 u 30 tot 17 u. Elke dertiende en zesentwintigste dag van de maand en elke eerste en derde zondag van de maand is de tuin gesloten. Vanaf september kunnen de openingsuren wijzigen.