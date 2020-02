Gent-Staden trekt opnieuw over Steenstraat Sam Vanacker

24 februari 2020

14u31 0 Staden Gent-Staden is op zondag 1 maart opnieuw een van de openers van het nieuwe wielerseizoen voor elite zonder contract en beloften in onze regio. De wedstrijd wordt al voor de 72ste keer georganiseerd. Net als vorig jaar krijgt het parcours naast de plaatselijke rondes ook terug een grotere lus.

Al sinds 2017 is het Gentse luik van de wedstrijd weggevallen en kregen renners lokale ronden voorgeschoteld. Deels op vraag van de renners zelf werden die lokale rondes vorig jaar uitgebreid met een lus over Zarren, Esen, Klerken, Houthulst en Langemark-Poelkapelle op het parcours. Daarbij komen net als vorig jaar ook de kasseien van de Steenstraat in Esen aan bod. Net als de voorbije twee jaar is Gent-Staden een tweeluik, met op zaterdag ook een wedstrijd voor juniores en nieuwelingen. Gent-Staden start op zondag 1 maart om 13.30 uur, de aankomstplaats ligt aan café De Pauw in de Diksmuidestraat. Er komen 25 ploegen van 7 renners aan de start.

