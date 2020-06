Gemeenteschool Okido sluit definitief, 45 kinderen vieren nog een keer laatste schooldag: “Het leek wel kermis” Sam Vanacker

30 juni 2020

17u55 2 Staden De schoolbel van gemeenteschool Okido in Staden heeft voor de laatste keer gebeld. De schoolbel van gemeenteschool Okido in Staden heeft voor de laatste keer gebeld. Het gemeentebestuur besloot begin dit jaar dat de noodlijdende lagere school in de Ieperstraat niet meer zal openen op 1 september . Niet alleen voor de zeven zesdejaars, maar ook voor de 38 andere kinderen en de vijf leerkrachten was dinsdag hun laatste dag. Al werd nog een laatste keer alles uit de kast gehaald.

“Voor ons is het geen feest dat de school sluit, maar voor de kinderen hadden we al in het begin van het jaar besloten het hoofd niet te laten hangen”, zegt directrice Katelijn Callewaert. “We hadden ook veel moois op de planning staan, met onder andere ons schoolfeest in april en openluchtklassen in het Rokken in Roeselare. Helaas moesten we die afzeggen door het coronavirus. Maar toch is Okido Staden in schoonheid kunnen eindigen op de laatste dag, mede dankzij de steun van het oudercomité.”

Springkastelen en frietjes

Dit schooljaar telde de school nog 45 leerlingen verspreid over drie graadsklassen en een kleuterafdeling. “Elk van de groepen vormde een aparte bubbel. In de voormiddag verzamelde iedereen in de turnzaal, waar de zeven zesdejaars even hun eigen talenten tentoon spreidden. Daarna trokken de bubbels naar buiten. Op de speelplaats stonden verschillende springkastelen, terwijl de kinderen ook van volksspelen en andere spelletjes konden genieten, telkens doorschuivend binnen hun bubbels. Alle kindjes kregen ijsjes en over de middag zelfs frietjes. “Het leek wel alsof het kermis was op school”, glundert Katelijn.

We hebben keihard gevochten voor de school, maar we wisten helaas al langer dat deze dag er aan zat te komen. Het is jammer dat het coronavirus het einde nog zuurder heeft gemaakt Wouter Van Vooren

Maar die kermis betekent ook het einde van een tijdperk in Staden. “We hebben keihard gevochten voor de school, maar we wisten helaas al langer dat deze dag er aan zat te komen”, zegt Wouter Van Vooren van het oudercomité. “Het is jammer dat het coronavirus het einde nog zuurder heeft gemaakt. De meeste kinderen zijn ondertussen ingeschreven in andere scholen en voor de zesdejaars plannen we later dit jaar nog een apart afscheidsmomentje, samen met hun ouders. Misschien eens gaan lasershooten of samen een hapje gaan eten. De muziekinstallatie, de bartafels en de glazen van de ouderraad gaan we trouwens aan de werkgroep van Camping Eugène schenken. Zo kunnen andere ouderraden er nog gebruik van maken.”

Drie leerkrachten zonder werk

Drie van de vijf leerkrachten hebben nog geen ander werk. “Twee van de leerkrachten die al langer aan boord waren, hebben zicht op ander werk, terwijl ik aan de slag blijf in de afdeling in Westrozebeke”, gaat de directrice verder. “Andere leerkrachten zijn eerder al gestopt. Die drie leerkrachten wisten van het begin dat het een opdracht van een jaar zou zijn. Al maakt dat hun zoektocht naar een nieuwe job er niet makkelijker op.”

Oppositiepartij CD&V was dinsdag nog met een delegatie aanwezig om de vijf leerkrachten te bedanken met een geschenkje. “We betreuren dat het beleid in een paar jaar erin geslaagd is het gemeentelijk onderwijs in Staden kapot te maken”, reageert Ludwig Willaert. “De leerkrachten hebben ondanks alles het beste van zichzelf blijven geven en dat verdient een geschenk.”

Volgens de directrice voelde het bijzonder vreemd om dinsdag na schooltijd in de lege gangen rond te lopen. “Ergens doet het pijn te weten dat deze mooie klasjes zullen verdwijnen. Dat laatste belsignaal om 15 uur - we hadden eerder al de middagpauze ingekort door de coronamaatregelen - zal me nog heel lang bij blijven.”