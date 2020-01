Gemeenteraadslid tijdelijk vervangen wegens moederschapsverlof SVR

Sarah Van Walleghem (38) is nog tot 30 juni in moederschapsverlof en haar zitje in de Stadense gemeenteraad wordt tot die tijd ingenomen door oudgediende Jozef Vanpeteghem. Vanpeteghem (77) zetelde tot voor deze legislatuur al sinds 2006 in de gemeenteraad. Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen werd hij de vierde opvolger bij de CD&V. Hij legde de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete (Open Vld) en zwoer de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te komen.