Gemeenteraad verhuist naar brandweerkazerne Sam Vanacker

25 mei 2020

10u23 0 Staden Op donderdag 28 mei zal de gemeenteraad niet in het AC/DC vergaderen, maar wel in de grote zaal van de brandweerkazerne van Staden. Zo kan de social distancing tussen de raadsleden behouden blijven. Er is uitzonderlijk geen livestream van de raad.

“De kazerne in de Ieperstraat is de meest geschikte plaats die op heden beschikbaar is”, zegt algemeen directeur Tine Dochy. “In het AC/DC wordt het moeilijk om de social distancing te garanderen, terwijl het SWOK dan weer gebruikt wordt voor de noodopvang van de scholen en ‘s avonds telkens grondig ontsmet wordt. In de kazerne is er ruimte genoeg voor de social distancing, terwijl er ook draadloos internet aanwezig is. Technisch is het echter niet mogelijk om een livestream te voorzien en ook publiek wordt uitzonderlijk niet toegelaten. De raadsleden werden uitdrukkelijk gevraagd om hun wagens bij voorkeur aan het AC/DC te parkeren en tot aan de kazerne te wandelen, zodat er tijdens een eventuele interventie geen hinder is voor de brandweerwagens. Of we ook in juni nog in de kazerne zullen vergaderen houden we nog even in beraad.”