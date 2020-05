Gemeenteraad start procedure voor aanstelling ontwerper nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke Sam Vanacker

29 mei 2020

17u45 0 Staden De gemeenteraad van Staden zet het licht op groen voor de zoektocht naar een architect voor de vervanger van Zaal Zonneheem in Oostnieuwkerke. Staden doet daarvoor een beroep op de bestaande Winvorm-wedstrijdprocedure van de provincie.

De bouw van een gloednieuw ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke is met 2,7 miljoen euro een van de grootste projecten van deze legislatuur. In de plaats van de verouderde Zaal Zonneheem moet een modern ontmoetingscentrum komen inclusief een polyvalente zaal, vergaderruimtes en plaats voor jeugdhuis Dolce Vita. “Via Winvorm zullen kandidaat-ontwerpers de opdracht krijgen om op basis van een projectfiche een plan uit te tekenen. Drie van de ingediende ontwerpen zullen uiteindelijk weerhouden worden en besproken door een jury”, aldus burgemeester Vanderjeugd (Open Vld).

“Met enerzijds het jeugdhuis en anderzijds een fuifzaal zal de focus van het gebouw op de jeugd liggen, want voor zachtere culturele activiteiten zal op termijn de kerk van Oostnieuwkerke ingeschakeld worden, zoals vooropgesteld in het masterplan Oostnieuwkerke.” De burgemeester gaf nog mee dat er goed over de totale kostprijs van het project gewaakt zou worden.Een verwijzing naar het eerder gerealiseerde nieuwbouwcomplex op de Tiendenberg in Westrozebeke. Dat project viel liefst drie keer duurder uit dan oorspronkelijk geraamd.

Oppositieraadslid Hans Mommerency (CD&V) opperde dat de zaal ook aangepast moest worden aan toneelopvoeringen. “Het moet meer worden dan een fuifzaal alleen. Zo moet er ook ruimte zijn voor toneel in de zaal, graag met aandacht voor een aparte toegang en een kleedruimte achterin, zodat acteurs het podium op kunnen zonder interferentie met het publiek. Ook de beschikbare parking moet in functie daarvan bekeken worden.” Vanderjeugd reageerde dat de opmerkingen van het raadslid terecht waren.