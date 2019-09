Gemeenteraad debatteert over meerjarenplan: ruimte voor extra fietspaden en bijkomende kinderopvang, maar geen nieuwe sporthal Sam Vanacker

27 september 2019

10u15 0 Staden Op de gemeenteraad van donderdag lichtte het Stadense gemeentebestuur een tipje van de sluier wat betreft de investeringsplannen voor de nieuwe legislatuur. Het finale meerjarenplan wordt pas op 14 oktober voorgesteld, maar de grote lijnen liggen ondertussen vast.

Na aandringen van de drie oppositiepartijen CD&V, N-VA en Westaon zette de liberale meerderheid een debat over de nieuwe meerjarenplanning van Staden op de agenda van de gemeenteraad. Eerder kregen inwoners van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke ook al de kans om voorstellen te doen tijdens drie participatieavonden in de deelgemeentes; Donderdagavond werd de input van de politieke fracties besproken. CD&V drong aan op het terug ontsteken van de openbare verlichting ‘s nachts en vroeg naar plannen voor nieuwe sportinfrastructuur, N-VA vroeg zich onder andere af hoe het zat met de nieuwe verbindingsweg voor zwaar vervoer in Westrozebeke en Westaon vroeg onder andere naar de plannen met de schoolsite in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke.

Focus niet op sport

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) gaf een overzicht van de voornaamste plannen. “We gaan de openbare verlichting in deze legislatuur overal vervangen door dimbare ledverlichting. Verder gaan we sterk inzetten op mobiliteit en verkeersveiligheid, met een nieuw vrijliggend fietspad zorgen in zowel de Roeselarestraat als in de Houthulststraat. De focus zal in deze legislatuur echter niet op de vernieuwing van de sportinfrastructuur liggen. Wel gaan we in kaart brengen wat er in de verschillende deelgemeenten kan en moet gebeuren. Zo komt er een masterplan sport voor Oostnieuwkerke, maar pakweg een nieuwe sporthal is dus niet aan de orde deze legislatuur.”

Kinderopvang bij wzc De Oever

“Wat zwaar verkeer in Westrozebeke betreft opteren we voor een verbreding van de Perenboomstraat, die dan via het private terrein van het betrokken bedrijf kan aansluiten op Ommegang-West. In Oostnieuwkerke gaan we voor een nieuw Zonneheem en zal er voor De Oever ook een masterplan zorg opgemaakt worden. Daar denken we aan een crèche in de onmiddellijke omgeving. Verkennende gesprekken met Zorgbedrijf Roeselare daarover zijn lopende. Wat de schoolsite in de Roeselarestraat betreft liggen nog verschillende pistes open.”

Het volledige nieuwe strategisch meerjarenplan met de ambities voor de komende zes jaar wordt op maandag 14 oktober voorgesteld in het SWOK vanaf 19 uur.