Gemeentebestuur wil jeugdhuis Dolce Vita integreren in nieuwe Zaal Zonneheem Sam Vanacker

12 september 2019

13u35 1 Staden Het gemeentebestuur van Staden overweegt om jeugdhuis Dolce Vita te integreren in een nieuwe Zaal Zonneheem. Dat idee werd dinsdag gelanceerd tijdens een inspraakmoment over de meerjarenplanning van de gemeente in Oostnieuwkerke.

Dat het gemeentebestuur van plan is om deze legislatuur te investeren in een nieuwe polyvalente zaal in Oostnieuwkerke is al langer bekend. De zaal is verouderd, maar wordt nog heel regelmatig gebruikt voor allerhande evenementen. Los daarvan was het gemeentebestuur eerder ook al op zoek naar een oplossing voor jeugdhuis Dolce Vita. Dat jeugdhuis is gevestigd in een oud pand in de Lepelstraat, terwijl er al langer klachten zijn van buren over overlast. Het gemeentebestuur overweegt nu om beide zaken in dezelfde beweging op te lossen.

Zaal Zonneheem

“Het gebouw waarin het jeugdhuis gevestigd is, is versleten”, zegt jeugdschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Even hebben we erover nagedacht om het te kopen met de gemeente en het te renoveren, maar dat was geen goede optie. Daarna hebben we ook even nagedacht over een nieuwe locatie in de Spanjestraat, maar ook daar zijn we van afgestapt. Een integratie in zaal Zonneheem lijkt ons op dit moment de meest valabele piste. Zowel het jeugdhuis als de bewoners van Oostnieuwkerke staan er alvast open voor.”

Haalbaarheid

Er wordt drie miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van de zaal, al benadrukt de schepen dat de plannen nog lang niet concreet zijn. “Het meerjarenplan is nog in volle ontwikkeling en moet nog worden voorgesteld en goedgekeurd. Het nieuwe jeugdhuis in Zonneheem integreren is een denkpiste, maar de haalbaarheid moet nog verder onderzocht worden. Erg concreet is dat plan dus nog niet.” Het nieuwe meerjarenplan van de gemeente zal op maandag 14 oktober worden voorgesteld in het SWOK vanaf 19 uur.