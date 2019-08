Gemeentebestuur nodigt burgers uit om mee na te denken over meerjarenplan Sam Vanacker

28 augustus 2019

11u58 0 Staden Onder de noemer ‘Staden kijkt gedreven vooruit’ nodigt het gemeentebestuur haar inwoners uit om mee na te denken over het toekomstige beleid. Tijdens drie verschillende gesprekstafels in september zullen burgers per deelgemeente hun zegje kunnen doen. Daarnaast wordt er op 3 september een online burgerparticipatieplatform gelanceerd.

Op woensdag 4 september is er een gesprekstafel in De Nestel in Westrozebeke, op dinsdag 10 september is er een in Zonneheem in Oostnieuwkerke en op op woensdag 11 september zit het schepencollege in het SWOK in Staden, telkens om 19 uur. Op die gesprekstafels stelt het schepencollege de prioriteiten en uitdagingen voor waar er de komende jaren aan gewerkt moet worden. Inwoners kunnen er vragen stellen en zelf suggesties doen. In hetzelfde kader wordt er vanaf 3 september een online participatieplatform uitgerold. Op www.gedreveninstaden.be kunnen inwoners vanaf dan alle prioriteiten en ideeën van het schepencollege terugvinden. Per voorstel kunnen ze hun mening laten horen, suggesties formuleren en zelf ideeën toevoegen.

Na afloop van het participatietraject zal het gemeentebestuur uiteindelijk een nieuw strategisch meerjarenplan formuleren. Dat is een beleidsplan waarin de ambities voor de komende zes jaar vastgelegd zijn. Het uiteindelijke resultaat zal op maandag 14 oktober worden voorgesteld in het SWOK vanaf 19 uur.