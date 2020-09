Gemeente zoekt uitbater voor kinderdagverblijf in Ieperstraat Sam Vanacker

13u56 0 Staden Het gemeentebestuur van Staden is op zoek naar een uitbater voor een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de Ieperstraat 103. In dat gebouw was tot voor de zomer de buitenschoolse kinderopvang van gemeenteschool Okido gevestigd, maar sinds de sluiting van de school wordt die opvang niet meer gebruikt.

Het pand, dat vroeger dienst deed als conciërgewoning van de inmiddels ter ziele gegane gemeenteschool, werd pas in 2017 grondig gerenoveerd en heringericht als buitenschoolse kinderopvang. Door het verdwijnen van de school wordt de buitenschoolse kinderopvang sinds 1 september aangeboden in de Bruggestraat, waardoor de opvang in de Ieperstraat leeg staat. “De nood aan bijkomende opvangcapaciteit voor jonge kinderen in Staden is hoog en door een concessie uit te schrijven hopen we die nood wat te verlichten”, zegt schepen van Kinderopvang Nathalie Depuydt (Open Vld). “Het pand is recent gerenoveerd, heeft een erkenning van Kind & Gezin en het voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Bovendien beschikt het gebouw over een aantal specifieke voorzieningen voor kinderen, zoals verlaagde toiletjes. Er is plaats voor 25 kindjes in een maximale bezetting.”

De gemeente schrijft een concessie met een looptijd van vijf jaar vanaf 2021. Kandidaat-concessiehouders dienen een gemotiveerd businessplan te bezorgen aan de gemeente en een selectieprocedure te doorlopen. De huurprijs van de opvang is vastgelegd op 750 euro. Kandidaturen dienen tegen 10 november binnen te zijn.