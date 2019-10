Gemeente wil horecazaak in voormalig stationsgebouw Sam Vanacker

25 oktober 2019

13u32 1 Staden Het gemeentebestuur wil op korte termijn een concessie uitschrijven voor het voormalige stationsgebouw in het Eugeen Dermautpark zodat er een horecazaak kan komen.

Oppositieraadslid Miet Vandenbulcke (CD&V) vroeg zich af op de gemeenteraad of er een openbaar toilet kon geïnstalleerd worden in het park, met het oog op de openbare barbecue en de nabijgelegen afscheidsruimte. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) antwoordde dat de gemeente dat niet van plan was door het risico op vandalisme, maar verklapte dat er wel iets anders in de maak was. “We willen het voormalige stationsgebouw in concessie geven voor een horecazaak. Zo hopen we dat er nieuwe activiteit ontstaat. En dan zullen er uiteraard ook toiletten zijn.”

Fietsroute aanpassen

“Wat de timing betreft, zou de concessie op relatief korte termijn kunnen uitgeschreven worden, nog in het begin van deze legislatuur. In datzelfde kader zijn we trouwens gesprekken aan het voeren met de provincie om de provinciale fietsroute, die nu achter de begraafplaats loopt, ook door het Eugeen Dermautpark - en dus langs het stationsgebouw - te laten lopen.”