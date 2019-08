Gemeente pakt duivenplaag aan met nepvossen Sam Vanacker

13 augustus 2019

13u00 0 Staden Staden neemt maatregelen om de problemen met houtduiven bij landbouwers in te dijken. Bij wijze van proefproject werden tien nepvossen gekocht die voortaan kunnen uitgeleend worden bij de gemeente. Op termijn zullen ook vogelverschrikkers, een box met roofvogelgeluiden en andere alternatieve afschrikmiddelen uitgeleend kunnen worden.

“De schade die houtduiven aanbrengen aan gewassen is enorm”, zegt landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). “Volgens landbouwexpertisecentrum Inagro lopen de kosten zelfs op tot 1.300 euro verlies per hectare. Het grootste probleem is dat er bij klassieke preventiemiddelen zoals vogelverschrikkers na verloop van tijd gewenning optreedt bij de duiven. Om ze van het veld weg te houden, moeten afschrikmiddelen dus regelmatig gewisseld worden. Maar omdat dat telkens een investering vergt van de landbouwers, willen we met de gemeente een uitleendienst op poten zetten.”

Bewegende pluimstaart

“De vossen zijn onze eerste aankoop voor die uitleendienst. Ze zijn gemaakt van kunststof en hebben een pluimstaart die beweegt in de wind. Voorlopig gaat het nog om een proefproject. Later willen we die vossen nog aanvullen met boxen met roofvogelgeluiden en bewegende vogelverschrikkers, zodat landbouwers kunnen afwisselen.”

Landbouwers die de nepvossen al eens willen uitproberen kunnen contact opnemen met de schepen op 0474/93.82.62.