Gemeente neemt na 42 jaar afscheid van trouwe medewerkster Christine Sam Vanacker

01 mei 2020

12u14 0 Staden In het AC/DC van Staden werd donderdag afscheid genomen van Christine Devos (61). Christine heeft er 42 jaar dienst op zitten en geniet voortaan van haar pensioen.

Christine Devos begon op 16 februari 1978 te werken voor de gemeente, toen nog vanuit het voormalige gemeentehuis van Oostnieuwkerke. Ze stond in voor de opvolging van de taken van de technische dienst: bouwvergunningen opvolgen, de opmaak van bestekken en het aansturen van de technische medewerkers. Later verhuisde de dienst naar Staden. Eerst naar de Bruggestraat, daarna naar het voormalige gemeentehuis op de Marktplaats. Na 42 jaar dienst werd – met respect voor de coronamaatregelen – donderdag afscheid genomen van Christine, die van plan is om samen met haar man Antoon Buyse te genieten van wat welverdiende rust.