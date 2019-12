Gemeente lanceert ‘Start To Run’-lessenreeks ter voorbereiding van Lakosta-loopwedstrijd SVR

24 december 2019

16u12 0 Staden De dienst Vrije Tijd van Staden organiseert in het voorjaar van 2020 een ‘Start To Run’-lessenreeks ter voorbereiding van de jaarlijkse Lakosta halve marathon op 18 april.

De lessen gebeuren onder professionele begeleiding op de piste van sportcentrum De Wankaarde en gaan van start op maandag 13 januari. In groep wordt een trainingsschema gevolgd met als eindpunt de deelname aan de jaarlijkse Lakosta-wedstrijd. Op 18 april slaan de gemeentebesturen van Langemark, Kortemark en Staden namelijk de handen opnieuw in elkaar voor de organisatie van dat evenement. Het doel is dat de deelnemers die dag vijf kilometer kunnen afleggen. Inschrijven voor de lessenreeks kost 15 euro en kan via de website van de gemeente. Een t-shirt en deelname aan de Lakosta zijn inbegrepen in de prijs.