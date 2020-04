Gemeente bundelt aanbod van lokale handelaars Sam Vanacker

08 april 2020

09u39 0 Staden Het gemeentebestuur van Staden heeft een interactief kaartje klaar waarop het online aanbod van de lokale ondernemers gebundeld wordt. Om lokaal kopen te stimuleren startte Staden ook een facebookcampagne.

We zitten ondertussen in de vierde coronaweek en heel veel handelaars komen met creatieve oplossingen om alsnog hun producten aan de man te brengen. “Nu iedereen in hun kot moet blijven, is lokaal kopen meer dan ooit belangrijk. Door lokaal te kopen, steunen we ondernemers uit de buurt en geven we de plaatselijke economie een duwtje in de rug. Om de inwoners op weg te helpen, bundelen we alle ondernemers die in deze tijd actief blijven op een kaart. Ideaal voor wie van thuis uit even wil rondneuzen in het lokale aanbod.”

De kaart is te vinden op www.staden.be/kooplokaal en telt ondertussen 56 ondernemers, van hoeveproducten tot webshops voor schoonheidsproducten. Handelaars die zich willen registreren kunnen op hetzelfde adres terecht. Om het initiatief kracht bij te zetten lanceerde het gemeentebestuur ook een facebookcampagne met een bijhorend ‘Koop Lokaal in Staden’-profielkader.