Gemeente bundelt 140 zomeractiviteiten in brochure ‘Staden Zomert’ Sam Vanacker

21 juni 2019

10u01 0 Staden Voor wie deze zomer tekent voor een ‘staycation’ in eigen gemeente heeft het Stadense gemeentebestuur opnieuw een handig pocketboekje samengesteld waarin alle zomerse activiteiten en evenementen gebundeld worden.

Alles samen staan er de komende drie maanden maar liefst 140 grote en kleine activiteiten en/of evenementen gepland in Staden. Naast activiteiten en evenementen van verenigingen komen ook de markten en kermissen aan bod in Staden Zomert. De zomerse wegwijzer telt 50 pagina’s en is te verkrijgen in het AC/DC, in de bibliotheek en in woonzorgcentrum de Oever en is ook integraal digitaal te raadplegen. De redactie van de pocjet roept net als vorig jaar ook alle Stadenaars op om zijn of haar zomerse sfeerbeelden te delen op sociale media met de hashtag #StadenZomert.

De digitale versie van de brochure vindt u hier.