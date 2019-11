Gefrustreerde voetballer vernielt wastafel in kleedkamer na gelijkspel VHS

24 november 2019

19u57 0 Staden Een wedstrijd in het liefhebbersvoetbal op de terreinen van SK Staden is zondag uitgedraaid op vandalisme in de kleedkamer. Enkele trekkers en een wastafel moesten er aan geloven. “Ik ben gevallen”, zegt de speler die verantwoordelijk is voor de schade. “Nonsens”, reageert de club.

Voetbalclub ’t Kloefke, een ploeg uit het liefhebbersvoetbal, speelt sinds vorig jaar op terrein drie van SK Staden. Zondag gaven ze een andere ploeg partij. Die stond lange tijd voor, maar op het laatste moment slikten de bezoekers toch nog een tegendoelpunt, waardoor de match op 2-2 eindigde. Die gelijkstand zinde de bezoekende ploeg niet. “De spelers trokken naar de kleedkamer en vernielde daar enkele vloertrekkers”, zegt Jean-Pierre Deraeve van SK Staden. “Hij vernielde ook een kleine wastafel.”

Toen de ploeg geïnterpelleerd werd over het voorval zei een van de spelers dat hij was gevallen en zo ongewild de schade had veroorzaakt. “We kunnen begrijpen dat spelers gefrustreerd zijn als hen in extremis een overwinning ontglipt, maar er zijn andere manieren om daarmee om te gaan”, vertelt Deraeve. “De politie is gekomen om vaststellingen te doen en we gaan nu na hoe we de schade kunnen vergoed krijgen. Voor de speler zal het incident sportief vermoedelijk ook nog een staartje krijgen.”