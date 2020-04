Geen verjaardagsfeestje door corona? Tekeningen en vlaggetjes sieren huis van Marie Louise Lamote CDR

07 april 2020

Marie Louise Lamote viert op dinsdag 7 april haar 81ste verjaardag. Traditioneel gaat haar verjaardag jaar na jaar gepaard met een feestje in het bijzijn van al haar kinderen en kleinkinderen. Maar door de coronamaatregelen is dit nu niet toegelaten. De familie kon de verjaardag van Marie Louise echter niet zomaar laten passeren en trok in alle vroegte naar haar woonst langs de Kasteeldrevestraat. Ze versierden de woning van Marie Louise met vlaggetjes en zelfgemaakte tekeningen. Als extraatje lieten ze op de stoep ook nog een ontbijtmand achter voor de jarige.