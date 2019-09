Geen uitbreiding van aantal opvangplaatsen voor asielzoekers SVR

30 september 2019

16u11 0 Staden Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in Staden blijft op tien. In augustus kregen verschillende lokale besturen een brief van Fedasil met de - vrijblijvende - vraag of het haalbaar was om het aantal opvangplaatsen met twintig procent op te trekken. Daar gaat het Stadense gemeentebestuur niet op in.

Zorgschepen Nathalie Depuydt (Open Vld) zei tijdens de voorbije gemeenteraad dat Fedasil vragende partij was om het aantal individuele opvangplaatsen in de gemeente op te trekken naar twaalf. “We hebben beslist om daar niet op in te gaan. Eerst en vooral hebben we geen panden ter beschikking die in aanmerking zouden komen. Verder zou het ook extra personeelsinzet vragen, terwijl die dienst nu al krap bemand is. Liever blijven we onze expertise inzetten op de bestaande tien plaatsen in de Sint-Jansstraat en in de Langemarkstraat. Bijkomende factor is dat we ook al met het gegeven kamerwonen zitten in Staden. Dat is weliswaar een andere woonvorm, maar daarmee worden ook al zestien mensen opgevangen.”