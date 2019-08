Geen doorgaand verkeer in Groenestraat door aanleg afsteekplaatsen CDR

01 augustus 2019

08u56 0

Vanaf maandag 19 augustus wordt er gewerkt in de Groenestraat tussen de Slijperstraat en de Steenovendreef. Er zullen afsteekplaatsen in asfalt worden ingericht. De aannemer zal er aan het werk zijn tot 30 augustus, maar aansluitend worden door de eigen gemeentediensten nog zoomwegen aangelegd. De werken moeten op 13 september afgewerkt zijn., maar in het najaar wordt nog groen aangeplant. Tijdens de werken wordt de Groenestraat, tussen de Steenovendreef en de Slijperstraat, afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. De aannemer zal de bewoners inlichten wanneer er geasfalteerd wordt want dan zal de zone volledig afgesloten worden. Voor het verkeer wordt een omleiding voorzien. Aan de bewoners wordt gevraagd om vanaf 19 augustus en tijdens de werkzaamheden het huisvuil op de normale afhaaldagen naar de afhaalpunten te brengen. Deze worden voorzien in de Brabandstraat en de Steenovendreef, telkens ter hoogte van het kruispunt met de Groenestraat. Groencontainers kunnen, op eigen risico, eveneens op de ophaalpunten worden geplaatst. Er is ook de mogelijkheid om je contract tijdelijk stop te zetten door contact op te nemen met Mirom op 051/26.03.50.