Gediflora is West-Vlaams laureaat bij Unizo-wedstrijd Dag van de Medewerker Sam Vanacker

18 juni 2019

16u09 0 Staden Chrysantenkwekerij Gediflora uit Oostnieuwkerke werd recent door Unizo verkozen als het ‘meest personeelsvriendelijke bedrijf’ van onze provincie. Samen met vier andere provinciale laureaten dongen ze mee naar de nationale titel. Die eretitel ging uiteindelijk naar marketingbureau NMG uit het Vlaams-Brabantse Aarschot.

De wedstrijd werd gelanceerd door Unizo naar aanleiding van de Dag van de Medewerker (beter bekend als secretaressendag) op de derde donderdag van april. “Met de provinciale wedstrijdlaureaten en de winnaar schuiven we inspirerende rolmodellen naar voor voor andere KMO-werkgevers”, zegt gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche. “Tegelijk willen we onze erkentelijkheid betonen voor de vele werknemers die dagelijks mee hun schouders zetten onder het succes van onze KMO’s. Bovendien is deze wedstrijd ook een middel om de goede relatie aan te tonen tussen de ‘baas’ en zijn personeel in KMO-bedrijven. Die goede verstandhouding haalt helaas veel minder het nieuws dan de tegenstellingen tussen vakbonden en werkgevers.”

Gediflora is een wereldspeler op vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten. Hun assortiment staat beter bekend onder de naam Belgian Mums. Eerder haalde het bedrijf al de kranten met hun uniek bier met chrysantenextract. Dat biertje - Belgian Mum N°1 - werd oorspronkelijk bedacht als een extraatje voor op beurzen, maar werd inmiddels gecommercialiseerd.