Gediflora herdoopt ‘Belgian Mums’ tot ‘Mum Flowers’ Sam Vanacker

16 september 2020

09u58 0 Staden Het merk Belgian Mums van bolchrysantenkweker Gediflora uit Oostnieuwkerke gaat voortaan door het leven als MUM Flowers. De naamsverandering gaat gepaard met een nieuwe promotiecampagne.

“De chrysant (mum in het Engels, afkorting van chrysanthemum) wordt in onze contreien vooral geassocieerd met de periode rond Allerheiligen. Met deze campagne – onder de noemer It’s your #MUMent – wordt de mum als een bloem voor alle gelegenheden gepositioneerd”, klinkt het bij Gediflora. “Daarbij zetten we de felle kleuren van de bloemen in de verf met negen nieuwe visuals, die de eindeloze kleurenpracht van de mums benadrukken. Bij de kwekers, in de winkelpunten en online zal je niet om onze nieuwe campagne heen kunnen.” Aan de nieuwe campagne, die van half september tot half oktober loopt, is ook een wedstrijd verbonden. Wie een pot koopt maakt kans op een ballonvaart aan boord van een MUM luchtballon. Deelnemen kan door een code die op het label van de bloemen staat online in te geven.