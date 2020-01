G-sporter Christophe Swaenepoel wordt nieuwe ereburger van Staden: “Als iedereen een beetje meer Stoffel zou zijn, dan zou de wereld mooier zijn” Sam Vanacker

31 januari 2020

11u05 0 Staden Special Olympics-atleet Christophe Swaenepoel wordt voorgedragen als nieuwe ereburger van Staden. Swaenepoel heeft het Syndroom van Down, maar dat belet hem niet tafeltennis te spelen op wereldniveau. Op de Special Olympics World Games in Abu Dhabi behaalde hij vorig jaar brons.

‘Iedereen in Staden kent hem”, aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Christophe - in de omgang beter bekend als Stoffel - is een sympathieke, eeuwig enthousiaste jongeman die niets minder dan een tafeltennislegende is. Daarmee heeft hij een voorbeeldrol voor alle sporters met een beperking, maar ook als mens is Stoffel een voorbeeld voor iedereen. Hij is een warm persoon, vol liefde en enthousiasme. Zijn knuffels zijn fantastisch. Als iedereen een beetje meer Stoffel zou zijn, dan zou de wereld een mooiere plek zijn.” De gemeenteraad keurde de voordracht unaniem goed.

De ogen van Kevin de Bruyne

Het palmares van Swaenepoel is indrukwekkend. In 2013 haalde hij de vierde plaats op de Wereldspelen in Dublin, in 2014 won hij goud op de Europese Special Olympics in Antwerpen, in 2016 kreeg hij een Stadense sportster aan het sportcentrum, in 2019 won hij brons in Abu Dabi en sinds 2014 is hij ook ambassadeur van de Special Olympics. In dat jaar leende Swaenepoel zelfs zijn ogen aan niemand minder dan Kevin De Bruyne voor een campagne rond sporters met een beperking. De ogen en het gezicht van Swaenepoel werden op de affiche op die van Kevin De Bruyne gezet. Het onderschrift ‘Verdient De Bruyne nu minder supporters?’ miste z’n effect niet.

De uitreiking van de titel is later dit jaar voorzien. Swaenepoel zal al de zevende ereburger worden van Staden, na vrouwenrechtenactiviste Jennie Vanlerberghe, journalist Johan Depoortere, André Dejonghe (oprichter Pinguïn), Eli Ostyn (oprichter Obumex), auteur Willy Spillebeen en gemeentesecretaris Johan Debaene.