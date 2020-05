Francesco Vanderjeugd zit voortaan in partijbestuur

54.162 stemgerechtigde leden van Open Vld hebben hun keuze gemaakt. Behalve voor een voorzitter werden er ook twintig kandidaten gekozen voor het nationale partijbestuur. Francesco Vanderjeugd verovert met 5.153 stemmen, waarvan 2.014 West-Vlaamse, een rechtstreeks zitje in dat orgaan. Die score leverde hem de tiende plaats op van de 116 kandidaten. Vanderjeugd (32) wordt meteen ook het jongste lid van het partijbestuur.

“De bewogen periode in aanloop naar de verkiezingen kan ik op deze manier met een mooie opsteker afsluiten. Aanvankelijk was ik ook kandidaat-voorzitter maar na enkele goede gesprekken met Bart Tommelein vonden we elkaar terug en beslisten we om samen de strijd aan te gaan. Egbert Lachaert wens ik veel succes toe met de nieuwe uitdaging. Het is belangrijk dat er een duidelijke afgetekende winnaar is. In het partijbestuur van Open Vld wil ik samen bouwen aan een nieuw liberaal verhaal.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.