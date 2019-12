Francesco Vanderjeugd wil liever geen paars-groene regering: “Wat men nu voorstelt zal tot extra belastingen leiden” Sam Vanacker

12u39 0 Staden De burgemeester van Staden en kandidaat-voorzitter van Open Vld Francesco Vanderjeugd wil liever niet dat zijn zijn partij in een paars-groene regering stapt.

Informateur Paul Magnette (PS) wordt maandag bij de koning verwacht om verslag uit te brengen van zijn gesprekken. Ondertussen is duidelijk dat Magnette werk maakt van een paars-groene regering met daarin, naast zijn eigen partij, ook de sp.a, Groen, Ecolo, MR en Open Vld. De andere mogelijkheid, een paars-gele regering met N-VA aan boord, lijkt van tafel. Maar een groot deel van de achterban van Open Vld huivert bij het idee van een linkse regering. Ook Vanderjeugd kant zich tegen de paars-groene plannen. “Op dit moment en afgaande op wat er nu voorhanden is van de nota geloof ik niet dat het paars-groene verhaal voldoende liberale ingrediënten zal bevatten.”

Geen Sinterklaas spelen

Vanderjeugd heeft vooral bedenkingen bij het financiële plaatje. “Zoals het er nu naar uit ziet dreigen de voorstellen in de nota voor extra belastingen te zorgen. Dat is niet wat we nu nodig hebben. Eerst moet orde op zaken worden gesteld en moet de begroting aangepakt worden. Nu sinterklaas spelen is helemaal niet aan de orde. We moeten opnieuw een financieel gezond land worden. Groenen en socialisten geven graag geld uit zonder er rekening mee te houden van waar dat geld moet komen.”

“Bijkomend argument is dat er bij een paars-groen verhaal amper een zetel op overschot is, terwijl er evenmin een meerderheid is aan Vlaamse kant. En ik spreek uit ervaring als ik zeg dat besturen met een nipte meerderheid reële risico’s inhoudt (in de vorige legislatuur verloor het Stadense gemeentebestuur negen maanden de meerderheid in de gemeenteraad nadat een raadslid van toenmalig coalitiepartner N-VA opstapte - nvdr.). Zowel inhoudelijk als op vlak van meerderheid lijkt paars-groen me voorlopig dus geen goede optie.”