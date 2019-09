Francesco Vanderjeugd vanavond te gast in De Ideale Wereld SVR

19 september 2019

16u40 3 Staden Stadens burgemeester en kandidaat-voorzitter van Open Vld Francesco Vanderjeugd is vanavond te gast in het satirische actuaprogramma De Ideale Wereld. De burgemeester was naar eigen zeggen verrast door de uitnodiging.

“Ondertussen heb ik wel wat ervaring onder de gordel op vlak van praatprogramma’s, maar dat was bij programma’s zoals Van Gils & gasten of De Zevende Dag”, zegt Vanderjeugd. “Dat men mij uitgenodigd heeft voor de Ideale Wereld kwam wel als een verrassing. Maar aangezien ik een fan ben van het programma beschouw ik de uitnodiging uiteraard als een eer. Al weet ik niet goed wat ik moet verwachten straks. Bij andere praatprogramma’s weet je in grote lijnen welke vragen er op je zullen afkomen, maar in dit geval weet je dat niet. En het blijft natuurlijk een satirisch programma. Maar ik kan best tegen een stootje.”

De Ideale Wereld, met presentator Jan Jaap van der Wal, wordt vanavond om 23.05 uur uitgezonden op Canvas.