Fototentoonstelling in kerk Sleihage naar aanleiding van 75 jaar bevrijding Sam Vanacker

22 augustus 2019

18u50 0 Staden In de ‘Christus Koning’-kerk van Sleihage loopt er tussen 7 en 29 september een fototentoonstelling met tientallen foto’s van de bevrijding uit 1944 . Het project is een initiatief van de gemeentebesturen van Hooglede en Staden, met steun van erfgoedcel TERF.

In september zal het precies 75 jaar geleden zijn dat Westrozebeke, Oostnieuwkerke, Hooglede en Gits bevrijd werden door de Poolse Eerste Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Sleihage vormde een scharnierpunt in de bevrijdingstocht en is dan ook de aangewezen plek voor de tentoonstelling. De tentoonstelling toont foto’s van de bevrijding in 1944, maar ook van de bevrijdingsstoeten die in de door de vier buurgemeentes trokken. De beelden in kwestie werden ter beschikking gesteld door de archieven van Roeselare, Staden en Hooglede, maar ook bewoners, vrijwilligers en historici uit de regio werkten mee.

De tentoonstelling is elke dag gratis te bezoeken tussen 8 en 18 uur. Scholen of groepen die graag een begeleid bezoek krijgen, kunnen dat aanvragen via 051/70.82.04 of via vrijetijd@staden.be. Op zondag 8 september, Open Monumentendag, worden er sowieso ook geleide bezoeken georganiseerd tussen 10 en 14 uur. Inschrijven voor die rondleidingen kan via vrijetijd@staden.be.