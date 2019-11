Filialen STAP Staden en Oostnieuwkerke verhuizen Sam Vanacker

29 november 2019

15u22 0 Staden De twee filialen van de academie voor muziek en woord (STAP) in Staden en in Oostnieuwkerke zitten vanaf januari op een andere locatie. Het Stadense filiaal verhuist naar het SWOK, de afdeling in Oostnieuwkerke ruilt de oude gemeenteschool in voor de vrije basisschool.

Tijdens de gemeenteraad merkte oppositieraadslid Miet Vandenbulcke (CD&V) op dat er geruchten de ronde deden over een nakende verhuis van de STAP-filialen. Onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) bevestigde. “Aangezien de diensten vrije tijd en sport nu in het nieuwe gemeentehuis zitten, stonden hun vroegere lokalen in het SWOK leeg. Een uitgelezen kans om het STAP er een nieuwe thuis te geven, want tot op heden zat de muziekinitiatie in de GO-school terwijl de andere muzieklessen plaatsvonden in de gemeenteschool. Beide afdelingen brengen we nu samen in het SWOK. Daar zijn niets dan voordelen aan verbonden. Er is genoeg ruimte en het SWOK ligt ook nog eens dicht bij zowel de sportvoorzieningen als de school.”

Ook in Oostnieuwkerke is er verandering op til. “Lang geleden zat het STAP ook al in de vrije basisschool en een tijdje geleden hebben we met het gemeentebestuur de vraag gesteld of we er opnieuw terecht konden. Recent hebben we daar een positief antwoord op gekregen. We hebben er bewust voor gekozen om beide verhuisbeweging tegelijk te communiceren. Na de kerstvakantie moet alles in orde zijn. Eerstdaags zullen alle ouders daarover een brief in de bus krijgen.”

De schepen geeft nog mee dat de afdelingen van het SASK (de kunstacademie) voorlopig wel op hun huidige locaties blijven.