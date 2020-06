Fietsbieb van Staden heropent zaterdag Sam Vanacker

16 juni 2020

16u00 1 Staden De Fietsbieb van Beweging.net in de Ooststraat in Staden gaat na drie maanden sluiting op zaterdag 20 juni terug open. Tussen 14 en 16 uur kunnen er kinderfietsjes gehuurd worden voor een zacht prijsje.

De Fietsbieb van Staden opende in maart 2019. Alle ouders kunnen er tweedehands kinderfietsjes ontlenen voor amper 20 euro per jaar. Het gaat om een initiatief van Beweging.net, die het systeem ondertussen al in meer dan twintig West-Vlaamse gemeenten uitrolde. In de plaats van telkens een nieuwe, grotere fiets te moeten kopen voor zoon of dochter, kunnen ouders er een tweedehands kinderfietsen een jaar lang ontlenen. Meer info is te vinden op www.fietsbieb.be.