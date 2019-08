Familiefestival Bougie goed ontvangen VDI

25 augustus 2019

Het jaarlijkse Kids Rommel Festival onderging dit jaar een metamorfose en vervelde tot het familiefestival Bougie. Het evenement verhuisde ook van Hooglede naar het Eugeen Dermautpark in Staden. Met succes, zo blijkt.

Het evenement opende voor het eerst al op zaterdagavond en dat bleek een geslaagde zet.De rommelmarkt bleef behouden en had wederom veel bekijks, maar daarnaast waren er ook een gezellige bar met lokale producten, namiddagoptredens en kinderanimatie. Bezoekers konden terecht in een knuffelbad, bij een selfiespiegel, tableau vinvant of een springkasteel. Kinderen konden daarbij zelf op ontdekkingstocht gaan.