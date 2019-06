Familiebeurs Schone Schaapjes pakt uit met

escape room SVR

04 juni 2019

12u34 4 Staden Het pinksterweekend staat voor de deur en op de terreinen van vakantiehoeve Open Huis wordt dan traditioneel de razend populaire familiebeurs Schone Schaapjes georganiseerd. Opnieuw wordt een pak volk verwacht.

Elk jaar vinden duizenden bezoekers vlot hun weg naar de beurs en voor deze veertiende editie wordt dat ongetwijfeld niet anders. De succesformule van Vakantiehoeve Open Huis blijft nagenoeg ongewijzigd. “Naast de 120 standen die in het teken staan van natuur en buitenleven zijn er ook ambachtelijke workshops en demonstraties”, vertelt Koen Maertens van Open Huis. “Verder hebben we vanzelfsprekend ook veel aandacht voor dieren. Behalve zeldzame schapenrassen zijn er ook neerhofdieren, zangvogels, honden, geiten, pony’s, mini-paardjes, paarden en alpaca’s te bewonderen.”

Duits tentenkamp

Ook aan de kinderen wordt gedacht. “Er zijn verschillende workshops, er is een speeldorp en circus Hoetchatcha zorgt voor een theatervoorstelling. Net als vorig jaar hebben we ook aandacht voor de oorlog. Vorig jaar werd naar aanleiding van de herdenking van de Slag om de Stadenberg een Amerikaans veldhospitaal opgezet, dit keer brengen we de andere kant, met een Duits tentenkamp uit WO I. Nog nieuw is dat we voor het eerst een mobiele escape room op het terrein hebben staan.”

Schone Schaapjes vindt plaats op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni, telkens van 10 tot 18 uur op de terreinen in de Ieperstraat 157. Volwassenen betalen 8 euro, lagereschoolkinderen kunnen gratis binnen. Elke bezoeker gaat naar huis met een goodiebag.