Familiebeurs Schone Schaapjes geschrapt Valentijn Dumoulein

24 juli 2020

17u51 0 Staden Dit jaar gaat de familiebeurs Schone Schaapjes dan toch niet door. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Normaal moest de vijftiende editie van het evenement in het Pinksterweekend doorgaan, maar door de coronacrisis werd de datum naar later dit jaar verschoven. Nu volgt er een definitieve afzegging voor dit jaar.

“Door de slechte evolutie van het aantal coronabesmettingen in onze provincie hebben we beslist dat we Schone Schaapjes in 2020 niet zullen organiseren”, zegt de organisatie. “De vijftiende editie van Schone Schaapjes zal doorgaan op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 mei 2021. De komende periode kan je op het domein van Open Huis wel nog terecht voor de zomerbar.”