Evenementenlocatie Colliemolenhoeve voortaan ook te boeken als B&B Sam Vanacker

27 januari 2020

08u52 4 Staden Jesse Callens (31) pompt samen met zijn vriendin Julie De Backer (25) volop nieuw leven in de Colliemolenhoeve in Oostnieuwkerke. Sinds vorig najaar regelt Jesse al de evenementen op de hoeve, maar nu gaat het koppel nog een stapje verder en wordt ook de B&B-kant van de Colliemolenhoeve in de verf gezet.

Jesse Callens woont in Oostnieuwkerke en is eventmanager van opleiding. Naast zijn job in de vastgoedsector runt hij in bijberoep eventbureau Just.e.vent. Meteen na de oprichting van dat bureau kwam hij bij de Colliemolenhoeve terecht. “De hoeve is relatief recent nog volledig gerenoveerd en is een fantastische locatie voor huwelijken, babyborrels, communies of andere feesten. Toen ik ging aankloppen bij de eigenaars bleek dat ze iemand zochten die de uitbating van de hoeve op zich kon nemen. Zo is de Colliemolenhoeve eigenlijk in een klap de uitvalsbasis van het eventbureau kunnen worden. We zijn in oktober gestart en sindsdien hebben we er al heel wat mooie events op zitten. Nu gaan we nog een stapje verder.”

De Colliemolenhoeve zelf beschikt over zeven kamers, terwijl er buiten in een aanpalend chaletje ook door een koppel overnacht kan worden. “Bij evenementen maken veel gasten van onze overnachtingsmogelijkheden gebruik, maar voortaan verhuren we de kamers ook los van evenementen en zetten we de hoeve ook in de markt als een echte B&B. Mijn vriendin neemt hoofdzakelijk het B&B-verhaal op zich terwijl ik de eventlocatie verder kan uitbouwen. We hebben ondertussen de ontbijtruimte in een nieuw jasje gestopt en ook de kamers staan uiteraard helemaal op punt.”

Meer info over de Colliemolenhoeve en over het nieuwe evenementenbureau van Jesse Callens is te vinden via de Facebookpagina van de Colliemolenhoeve of op de pagina van Just.e.vent.