Emotionele herdenking: familie en vrienden vormen levensgroot hart voor verongelukte Lydia (32) Valentijn Dumoulein

25 augustus 2019

10u28

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Staden Vrienden en familieleden van de op 24 juli verongelukte Lydia Jaecques uit Vlamertinge hielden zaterdag een sereen en beklijvend herdenkingsmoment op een internationaal paramotortreffen in Staden. De 32-jarige vrouw kwam in Diksmuide om het leven bij een crash. Eind deze maand hopen ze als ultieme ode in Italië een record te breken en dat postuum op haar naam te kunnen zetten.

Het paramotortreffen begon zaterdagochtend met een groepsvlucht van negentig piloten uit alle windstreken, maar de echte apotheose vond ‘s namiddags plaats. Lydia’s vriend Aymard Demeyere, haar ouders Dominiek en Anita en 156 vrienden en clubleden hielden een minuut stilte op de weide in de Kleine Veldstraat. Daarna vormden ze met z’n allen een groot hart en de eerste letter van haar voornaam. Een pakkend tafereel dat door een drone werd vastgelegd. In een tent was ook een herdenkingshoekje ingericht waar mensen hun gedachten in een boek konden neerschrijven.

“Een mooi eerbetoon”, reageert Aymard. “De steun die we krijgen is dan ook groot. Lydia was heel geliefd. Wie met haar in contact kwam, kreeg meteen zin om te vliegen. Ze stond altijd paraat en was de eerste om mensen te helpen. Ze was een ervaren pilote, de nummer één van de wereld bij de vrouwen. Met de paramotor vliegen was haar grote passie en zo leerden we elkaar ook kennen. Acht jaar geleden kwam ik op een trainingssessie van paramotorsportfederatie PMSA naast haar vliegen. Eens terug op de grond raakten we aan de praat en van het een kwam het ander. Het was fantastisch dat we een gezamenlijke hobby deelden.”

Heel secuur

Dat het noodlot net bij Lydia toesloeg is een maand na datum nog altijd moeilijk te plaatsen bij Aymard en zijn schoonouders. “Ze was heel secuur en zeer punctueel. Je kon haar nooit op een fout betrappen. Ze hielp iedereen bij het vertrekken om de stress bij de piloten te verzachten en was de eerste om een checklijst tot in de puntjes te overlopen. Net daarom was het ongeval zo’n grote shock voor iedereen. Zoiets hadden we helemaal niet bij Lydia verwacht. De artsen kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar we vermoeden dat ze een hersenbloeding gekregen heeft. Ik zag het fout lopen en zei dat ze nog moest corrigeren, maar ze antwoordde niet meer en we hoorden ook geen geroep. Ze is wellicht het bewustzijn verloren en zo gecrasht. Lydia had last van migraine en nam daar medicatie voor. Reken daar de hitte bij en het feit dat ze al drie uur niet meer gedronken had en we vermoeden dat dit aan de basis van het ongeval lag.”

Drie dagen na het ongeval vloog Aymard dezelfde route die Lydia op de dag van het ongeval volgde. “Ik wou weten of we niks over het hoofd hadden gezien en daarnaast was het voor mij vooral louterend. Pas nu vrijdag ben ik voor het eerst weer voor een recreatieve vlucht in mijn paramotor gekropen. De eerste vijf minuten gaf dat een raar gevoel, maar ik was omringd door vrienden en al gauw voelde het weer vertrouwd.”

Recordpoging

Lydia en Aymard trokken ook vaak naar het buitenland. “De paramotorwereld is klein en dus kregen we van overal uitnodigingen: de Verenigde Staten, Brazilië, Portugal, Spanje, Nederland, Duitsland…. Lydia was ook meter van een Vittorazi Atom 80-motor en dat zou ons van 30 augustus tot en met 1 september naar een evenement in Italië brengen. Ik ga er nu alsnog naartoe en ga er mee een poging doen om het Italiaans record van het meest aantal paramotors tegelijk in de lucht te verbreken. Dat record staat momenteel op 300. Als het lukt om het te verbreken, dan hopen we het als eerbetoon postuum op haar naam te kunnen zetten.”