Ellen Pieters van Gediflora in de running voor 21ste Womed Award van Unizo Sam Vanacker

15 januari 2020

10u38 3 Staden Ellen Pieters van chrysantenkwekerij Gediflora uit Oostnieuwkerke is een van de drie finalistes voor de 21ste editie van de Womed Award van Unizo. Die wordt elk jaar uitgereikt aan sterke vrouwelijke ondernemers aan het roer van topbedrijven.

Elien Pieters (35) behoort met Gediflora tot de wereldtop op vlak van bolchrysanten. Onder haar leiding werd de internationale doorbraak een feit. Gediflora levert elk jaar tachtig miljoen stekjes aan plantenkwekers in meer dan veertig landen. Wereldwijd is zelfs bijna de helft van alle potchrysanten afkomstig van Gediflora. De andere twee finalisten die kans maken op de award zijn Eef Tanghe en Caroline Rigo. Eef Tanghe is zaakvoerster van het succesvolle bedrijf Cohousing Projects, terwijl Caroline Rigo met Cent Pur Cent een ecologische make-up lijn ontwikkelde die ondertussen al te koop is in zeshonderd Belgische apotheken en in Nederland, Marokko en Italië.

Met deze award zetten Markant vzw en Unizo in de kijker dat vrouwen net zo goed een succesvolle zaak kunnen runnen als mannen. Naast onderneemster van het jaar wordt ook een prijs uitgereikt aan de meest beloftevolle vrouwelijke onderneemster van het jaar. De winnaars worden onder andere verkozen via publieksstemming, die nog tot en met 5 februari loopt. Stemmen kan op www.womedaward.be. De uitreiking van vindt plaats op 4 maart in Brussel.