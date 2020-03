Elien Pieters is onderneemster van het jaar Sam Vanacker

05 maart 2020

08u36 0 Staden Elien Pieters van Gediflora uit Oostnieuwkerke mag zich voortaan ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar’ noemen. Woensdagavond werd ze door Markant en Unizo uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse ‘WOMED Award’ (Women in Enterprise and Development). Elien Pieters haalde het van Eef Tanghe van Cohousing Projects uit Gent en Caroline Rigo van Cent Pur Cent make-up uit Hasselt.

Elien Pieters is de zaakvoerder van Gediflora, een Belgisch familiebedrijf van de derde generatie, met hoofdzetel in het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. Het bedrijf telt 38 vaste medewerkers en 40 seizoensarbeiders en is een wereldspeler op vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten onder de merknaam Belgian Mums. Ongeveer de helft van alle chrysanten ter wereld komen van Gediflora. “We leggen de lat graag hoog en zijn niet snel tevreden”, zegt Elien Pieters. “Die mentaliteit is er altijd al geweest.” Die passie voor het vak overtuigde ook de vakjury van de Womed Awards, die het bedrijf ook loofde voor de sterke marketingaanpak en de creatieve leiderschapsstijl.

In de categorie ‘Belofte’, voor jonge vrouwelijke ondernemers, ging de nationale bekroning naar Valérie Lemahieu uit Beernem, die met haar bedrijf JusRé een eigen lijn (onder hoge druk) koudgeperste fruit- en groentensappen ontwikkelt en verkoopt.

De Womed Awards zijn een initiatief van Markant vzw, Unizo en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen om de Vlaamse onderneemsters in de kijker te plaatsen. De awards werden woensdag al voor het 21ste jaar op rij uitgereikt.