Electronica en geld gestolen bij inbraak in restaurant De Reisduif VHS

17 december 2019

20u38 13 Staden Dieven hebben maandagnacht ingebroken in restaurant De Reisduif in de Colliemolenstraat in Oostnieuwkerke. Ze gingen aan de haal met een laptop, een iPad en een lade uit de kassa.

Timothy Vandenbussche (28), zoon van zaakvoerster Sandra Lein (48), ontdekte dinsdagmorgen de inbraak toen hij aan het restaurant aankwam. “De achterdeur was geforceerd met een schroevendraaier. Die hebben de daders achtergelaten”, weet de vrouw. “De daders waren uit op electronica en geld. Ze pikten een laptop en een tablet. Aan de kassa prutsten ze de lade eruit, daar zat honderd euro in. Gelukkig bleef het computergestuurd deel van de kassa onbeschadigd achter. Dit is niet fijn om mee te maken”, zucht Sandra. “Het zorgt voor een pak miserie en ongemak. Acht jaar geleden maakten we dit ook al eens mee. Toen werd een raam ingegooid en ging de dader aan de haal met drank en sigaretten. Vier jaar later werd de zaak opgehelderd.”