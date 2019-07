Eindelijk vers bloed voor organisatie Grote Prijs

Raf Jonckheere: Westrozebeekse koerstraditie gered

11 juli 2019

13u55 2 Staden Op maandag 29 juli wordt in Westrozebeke de 69ste Grote Prijs Raf Jonckheere verreden. De organisatie heeft op een zucht van het zeventigste jubileum 6 nieuwe leden gevonden, waardoor de koers weer vol vertrouwen naar de toekomst kijkt. “Het enthousiasme van de nieuwe lichting geeft ons weer moed om door te gaan”, vertelt Freddy Dewulf van De Wellevende Sportvrienden.

Nagenoeg overal in onze provincie hebben de kermiskoersen het moeilijk. Dit jaar worden er nog welgeteld negen georganiseerd, terwijl dat er vijftig jaar geleden nog 42 waren. Lokale comités vinden moeilijk vers bloed, hebben steeds meer moeite om sponsors te vinden en lijden ook nog eens onder strengere regelgevingen. Dat geldt ook voor de organisatie achter de Grote Prijs Raf Jonckheere. “De kosten zijn gestegen en de regelgeving is strenger dan ooit”, legt voorzitter van de organisatie Werner Borry uit. “Op het vlak van seingevers, politiebegeleiding en hulpdiensten is er veel veranderd. Daarnaast is de steun die we krijgen van de gemeente beperkt. In 1976 kregen we nog 60.000 Belgische frank (of zo’n 1.487 euro, nvdr.). Dat bedrag bleef gelijk tot 6 jaar geleden. Daarna is het subsidiereglement veranderd, waardoor we nog maar 1.400 euro overhouden. We doen het met minder dan in 1976, maar we trekken ons plan met de jaarlijkse kaarting en het eetfestijn. Maar elke euro draaien we twee keer om.”

Noodkreet

Het bestuur vond ook moeilijk nieuwe leden, waardoor het voortbestaan van de koers in het gedrang kwam. Maar dankzij Jimmy Huyghe, Wim Huyghe, Piet Vansteenkiste, Peter Vanden Brande, Laurens Coppé en Bene Pype ziet de toekomst er weer rooskleurig uit voor de koerstraditie in Westrozebeke. Zij zijn strikt genomen geen bestuursleden, maar vormen een soort subcomité. Al is de kans groot dat dit op termijn verandert. “De noodkreet van het organiserende comité klonk elk jaar luider”, zegt nieuw lid Jimmy Huyghe. “Tussen pot en pint praatten we (Wim, Piet, Peter, Laurens en Bene, nvdr.) er al een jaar of drie over en telkens keken we uiteindelijk de kat wat uit de boom, maar dit keer hebben we beslist om echt onze schouders onder de koers te zetten. Drie maanden geleden heb ik een berichtje naar iedereen gestuurd en al snel zijn we gaan samen zitten met het bestuur.” De nieuwe leden schoten meteen in actie. “We zijn volop bezig met zoeken naar nieuwe sponsors en tijdens de kermis baten we in samenwerking met Unizo een pop-upcafé uit in het voormalige café ‘t Gildhof. We zorgen ook voor een aangepast podium en tijdens de profkoers op maandag baten we een pop-upbar uit op de Zeugeberg. Vanaf dat punt zie je de renners al van ver komen en elk jaar staat daar veel volk te kijken. Alle opbrengsten investeren we in de koers, want van de zeventigste editie volgend jaar willen we iets speciaals maken. We zijn nog bezig aan de uitwerking, maar we zouden dan graag uitpakken met een vipformule.”

Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. We hadden nood aan frisse ideeën, zeker met het oog op de zeventigste editie. secretaris Freddy Dewulf

Nieuwe moed

“Het is ronduit fantastisch dat we er nu plots zes jongere mensen bij hebben die de koers en de kermis in Westrozebeke net als wij een warm hart toedragen”, zegt secretaris Freddy Dewulf. “We worden er niet jonger op en ik weet niet of we het nog vijf jaar zouden hebben volgehouden zonder hen. Maar hun enthousiasme werkt aanstekelijk en geeft ons nieuwe moed om door te gaan. Ze komen met frisse ideeën en nieuwe voorstellen en aan die dynamiek hadden we nood, zeker met het oog op de zeventigste editie.”

Het traditionele wielerdrieluik in Westrozebeke start op woensdag 24 juli om 15 uur met een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften. Op zondag 28 juli is er om 15.30 uur een nieuwelingenwedstrijd en op maandag 29 juli is er de 69ste Grote Prijs Raf Jonckheere. Vorig jaar kwam Jelle Wallaeys als eerste over de streep. Meer info op https://westrozebekekoers.com.