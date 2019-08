Eerste Zomerstoel van Staden al na drie minuten gevonden Sam Vanacker

07 augustus 2019

18u56 2

De gemeente Staden heeft vandaag met succes een eigen versie van ‘De Stoel’ gelanceerd, naar analogie met het gelijknamige zomeritem op televisiezender één. Via een livestream op Facebook werd om 17 uur een zomerstoel in beeld gebracht op een onbekende locatie in Staden. Na amper drie minuten was er al een winnaar. Cynthia Damman zat als eerste in de stoel met een exemplaar van het gemeentelijk infoblad De Stadenaar. Ze won een goodiebag van de gemeente en een fles schuimwijn. De stoel stond opgesteld aan het insectenhotel in de Luikewegel, een trage weg in de De Carninstraat. Volgende week woensdag staat de stoel op een andere plaats.