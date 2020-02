Eerste Stadense carnavalsstoet uitgesteld naar 2021 door communicatiefout: “Twee maanden is te weinig tijd om een stoet in elkaar te boksen” Sam Vanacker

11 februari 2020

12u46 0 Staden De eerste carnavalsstoet van Staden zal pas in april 2021 plaats vinden. De gemeentelijke carnavalsraad van Staden wou dat eigenlijk al dit jaar doen, maar in overleg met het gemeentebestuur wordt de stoet een jaar uitgesteld. Volgens Peter Bervoets van de carnavalsraad is dat te wijten aan een communicatiefout.

Toen Westrozebekenaar Peter Bervoets in 2018 de carnavalsraad oprichtte, was het al de bedoeling om naast een jaarlijkse prinsenverkiezing ook een stoet te organiseren. Twee prinsenverkiezingen zijn ondertussen achter de rug en op 17 april zou de eerste stoet door de straten van Staden trekken, maar na overleg met de gemeente en de politie werd besloten die nog een jaar uit te stellen.

Geen half werk

“Oorspronkelijk stond de coördinatievergadering gepland in augustus 2019, maar door een communicatiefout van een van de gemeentelijke diensten vond die vergadering pas maandag plaats. Te laat dus om in twee maanden een stoet in elkaar te boksen en vooral ook om alles veilig te laten verlopen. Een flinke teleurstelling, niet alleen voor onze vereniging, want ook de KLJ en de Landelijke Gilde waren gevierd op de stoet. Maar we leveren liever geen half werk, dus stellen we uit naar 11 april 2021.”

De Stadense carnavalsraad is een actieve vereniging, al blijkt het niet eenvoudig de Stadenaars aan boord te krijgen bij hun evenementen. Op dat vlak kan het geen kwaad dat ze nog een jaartje extra hebben om naar de stoet toe te groeien Schepen Gwendolyn Vandermeersch

Schepen van Feestelijkheden Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) bevestigt. “Praktisch gezien was het niet mogelijk dit jaar nog een stoet te organiseren. Enerzijds omdat er veel komt kijken bij het transporteren van praalwagens uit andere gemeentes, anderzijds omdat op 17 april ook de Lakosta-loopwedstrijd plaatsvindt in Staden. Los daarvan is de carnavalsraad een actieve vereniging, al blijkt het niet eenvoudig de Stadenaars aan boord te krijgen bij evenementen. Op dat vlak kan het geen kwaad dat ze nog een jaartje extra hebben om naar de stoet toe te groeien.”

Mikken op twintig praalwagens

In 2021 wil de raad er dan wel voor gaan. “We hopen toch zeker vijftien tot twintig carnavalswagens naar Staden te halen. Onze stoet valt op het einde van het carnavalsseizoen en we worden in de gaten gehouden door andere carnavalsverenigingen. Bedoeling is dat de stoet vertrekt aan het SWOK en twee keer passeert op de markt, waar ook een tribune komt. Het parcours zal vier kilometer lang zijn en er komt ook een reclamekaravaan. Om alles in goede banen te leiden, stellen we een werkgroep samen waar we graag twee vertegenwoordigers van elke vereniging uit Staden in willen, zeker van de verenigingen die deelnemen aan de stoet van 2021.”

Alternatief

Bij wijze van alternatief voor de stoet organiseert de carnavalsraad op 17 april een ‘Nacht van de Prins’ in het cafetaria van sporthal De Wankaarde in Staden. De inkom is gratis. Bervoets geeft nog mee dat nieuwe kandidaturen voor de titels van Prins en Jeugdprins welkom zijn. Ook kinderen kunnen zich voortaan kandidaat stellen, want in 2021 wordt voor het eerst ook een kinderprins of -prinses verkozen. Meer info via carnavalsraad-staden@hotmail.com.