Eerste ‘Mum Run’ brengt ruim 10.000 euro op voor goede doel Sam Vanacker

23 december 2019

10u14 3 Staden De allereerste ‘Mum Run’ van chrysantenkwekerij Gediflora leverde een indrukwekkende 10.547,23 euro op voor het buitengewoon onderwijs Sint-Idesbald.

Het evenement werd een schot in de roos. Vijfhonderd lopers en een kleine duizend wandelaars liepen en wandelden op zaterdag 5 oktober tussen de chrysantenvelden voor het goede doel. “Voor een eerste editie van een loopwedstrijd kunnen we spreken van een ongelofelijk succes”, aldus het goededoelencomité van Gediflora. De opbrengst ging naar basisschool Sint Idesbald, die op een steenworp van Gediflora ligt. Met het geld zal de school twee ‘comfortrooms’ bouwen, plekjes waar leerlingen die het even moeilijk hebben tot rust kunnen komen. Volgend jaar wordt de Mum Run opnieuw georganiseerd. De tweede editie zal plaats vinden op 3 oktober.