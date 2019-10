Eerste Memorial Martine Vandewalle ter ere van oud-voorzitter Sam Vanacker

11 oktober 2019

Staden De atletiekclub van Staden organiseert op zondag 13 oktober voor het eerst een grote veldloop op de terreinen rond sporthal de Wankaarde. De wedstrijd voor vrije sporters en niet-aangeslotenen wordt opgedragen aan wijlen Martine Vandewalle, gewezen voorzitter van de club.

“Het is mee door de inspanningen van Martine dat we vandaag nog altijd een bloeiende club zijn met meer dan tweehonderd leden”, zegt hoofdtrainer Henri Lefevere. “Ze was voorzitter van 1997 tot 2012. Enkele jaren geleden werd ze getroffen door kanker en in 2017 verloor ze de strijd. Ter ere van haar beslisten we om onze veldloop om te dopen tot de Memorial Martine Vandewalle. We hopen zoveel mogelijk mensen samen te krijgen voor een namiddag sporten. Dat zou Martine ongetwijfeld ook gewild hebben.”

Het startschot van de Memorial wordt zondag om 14 uur gegeven op de terreinen van SK Staden in de Bruggestraat. Inschrijven kan ter plaatse. Er staat ook een familiecross van 2 kilometer op het programma. Deelnemen aan die familiecross kost 2 euro, G-sporters kunnen zich gratis inschrijven. Een deel van de opbrengst gaat naar de Zombietrail die het geld op haar beurt aan goede doelen schenkt.