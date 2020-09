Drie medewerkers wzc De Oever testen positief: rusthuis sluit tijdelijk en gaat bewoners testen Sam Vanacker

17u02 0 Staden Uitgerekend op de eerste dag dat bezoek overal weer toegelaten is in de rusthuizen, blijken drie medewerkers van woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke besmet met het coronavirus. Om risico’s te vermijden, worden alle bewoners morgen getest en blijven de deuren van het rusthuis tot en met vrijdag dicht. Vanaf zaterdag wordt er echter sowieso opnieuw bezoek toegelaten, ongeacht het resultaat van de nieuwe testen.

Vorige donderdag werden alle 92 medewerkers van De Oever getest. Uit de resultaten blijkt dat drie medewerkers, die op drie verschillende afdelingen werken, het coronavirus te pakken hebben. Een van de drie medewerkers is een Stadenaar. “De medewerkers vertonen geen symptomen en stellen het goed”, zegt Vanderjeugd. “De volgende stap wordt het preventief testen van alle bewoners. Om die testen in goede banen te leiden, gaan de deuren van De Oever dicht tot en met vrijdag. Tegen dan zullen we wellicht ook de resultaten van de testen bij de 94 bewoners kennen.”

Bezoekregeling

Opmerkelijk is dat De Oever sowieso zaterdag terug de deuren opent, ongeacht of er besmettingen vastgesteld worden bij de bewoners of niet. “Bezoek zal vanaf zaterdag weer kunnen, zelfs bij personen die eventueel besmet zouden kunnen zijn. Dat zal uiteraard met aangepaste veiligheidsmaatregelen moeten gebeuren en de praktische uitwerking ligt nog niet helemaal vast, maar de deuren opnieuw voor onbepaalde duur sluiten, doen we dus niet meer. Dat is een heel bewuste keuze. We leven nu al langere tijd met het coronavirus en op een bepaald moment moet je keuzes durven te maken. We kiezen voor levenskwaliteit en menselijke warmte.”

Daarmee volgt Vanderjeugd de nieuwe richtlijnen van de taskforce Covid-19 Zorg, waarbij ouderen sinds maandag 1 september altijd één bezoeker mogen ontvangen, zelfs bij een corona-uitbraak. In dat geval kan een individueel woonzorgcentrum er wel voor kiezen om de bezoekregeling te beperken, zoals nu - tijdelijk - in Oostnieuwkerke. “Bezoek niet toestaan en isolatiemaatregelen lange tijd blijven hanteren is heel ingrijpend. De gemiddelde duur van een verblijf in een woonzorgcentrum is per slot van rekening relatief kort”, gaat Vanderjeugd verder. “Om dezelfde reden zal palliatief bezoek voortaan altijd toegestaan zijn. Ook deze week kunnen bewoners in een palliatieve situatie trouwens bezoek ontvangen. Voor de anderen blijft bellen of videochatten uiteraard mogelijk.”