Drie bewoners met symptomen van corona in wzc De Oever Sam Vanacker

27 maart 2020

18u32 6 Staden In woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke zijn er drie bewoners die symptomen van het coronavirus vertonen. Of het om effectieve besmetting gaat is nog niet duidelijk.

Burgemeester Fancesco Vanderjeugd (Open Vld) bevestigt. “In overleg met de huisarts en de coördinerende arts van het woonzorgcentrum lieten we de bewoners testen. Resultaten van de tests verwachten we in de loop van het weekend. Onze zorgverleners volgen hun toestand op en verwittigden de betrokken families. Hoe dan ook worden de richtlijnen van de overheid strikt opgevolgd. De activiteiten in het woon-en zorgcentrum blijven plaatsvinden, maar we bewaren overal de nodige afstand. Er is geen reden tot paniek.”