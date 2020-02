Dokwerker uit Torhout vraagt mildere straf voor familiaal geweld: “Ik zat in een donkere periode” Cedric Matthys

21 februari 2020

14u41 0 Staden In het Gentse hof van beroep is vrijdagvoormiddag een 44-jarige dokwerker uit Torhout voorgekomen voor familiaal geweld. In eerste aanleg kreeg de beklaagde 4 jaar celstraf, waarvan twee jaar met uitstel. Nu vraagt de man een tweede kans.

Een rechtszaak waarin iedereen vindt dat de beklaagde minder zwaar bestraft moet worden. Het bestaat. Vrijdagvoormiddag verscheen F.B. voor het Gentse hof van beroep. De 44-jarige dokwerker uit Torhout stond er terecht voor familiaal geweld. Vooral over de feiten die zich op zondag 27 januari 2018 afspeelde, vloeide al heel wat inkt. B. woonde op dat moment samen met zijn toenmalige echtgenote net buiten het centrum van Staden. Naast drie kinderen uit vorige relaties, woonde ook hun zoontje in het huis.

Wurgen

Volgens de vrouw zat het gezin te eten toen bij B. de stoppen doorsloegen. Nadat zijn 16-jarige stiefdochter had geweigerd haar kamer op te ruimen, ging de beklaagde zijn gezin te lijf. Hij probeerde het meisje te wurgen en sloeg zijn vrouw een gebroken neus en een blauw oog. De andere twee kinderen van 15 en 12 jaar renden naar de buren. De stiefdochter probeerde dat ook, maar B. liep haar achterna. De beklaagde stormde de woning binnen. Daar viel hij ook de buren aan. “Mijn cliënten vreesden voor hun leven”, laat hun advocaat weten. “B. bonkte zijn buurvrouw met haar hoofd tegen de muur. Ze is nog steeds erg onder de indruk van de feiten.”

Tweede kans

F.B. kreeg in eerste aanleg 4 jaar celstraf, waarvan twee jaar met uitstel. Nu vraagt zijn advocaat echter een mildere straf. “Hij heeft zijn lesje geleerd”, argumenteert ze. “Mijn cliënt kampte destijds met een alcoholprobleem, maar heeft de drank nu volledig gebannen uit zijn leven. We hebben bloedwaarden bij het dossier gevoegd om dat te bewijzen. Verder is hij ook gescheiden van zijn vrouw, al onderhoudt hij een goede band met haar. Ze heeft, samen met haar kinderen, een brief geschreven naar de rechter. F. heeft zich herpakt. De gevangenis zou geen goede omgeving voor hem zijn. Daarom stel ik een straf van 3 jaar met uitstel voor.”

Donkere periode

Niet enkel de burgerlijke partijen, maar ook het Openbaar Ministerie leek zich te kunnen vinden in de vraag van de verdediging. Al pleitte de procureur voor een voorwaardelijke straf van minstens 37 maanden. Het verschil tussen 3 jaar en 37 maanden is de praktijk immers torenhoog. Straffen van maximaal 3 jaar worden vandaag met een enkelband uitgevoerd. Krijg je 37 maanden dan ga je effectief naar de cel. Dat laatste wil de beklaagde havenarbeider ten allen tijde vermijden. “Ik zat in een donkere periode”, zei hij tegen de rechter. “Wat ik gedaan heb, hoort niet thuis in onze maatschappij. Toch probeer ik mijn leven opnieuw op te bouwen. Ik wil mijn slachtoffers vergoeden.” Uitspraak op 27 maart.