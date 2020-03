Discussie over vermeende diefstal op erf: tuinbouwers slaan 22-jarige ‘dief’ met schop LSI/CDR

23 maart 2020

05u59

Staden In Sleihage (Staden) is een discussie tussen een vader en zoon en een 22-jarige jongeman uit de hand gelopen. Tuinbouwers Michiel en Nico Perneel zagen Tristan Debusseré op hun terrein en waren er van overtuigd dat ze met een dief te maken hadden. Ze reden hem met een heftruck klem en vielen zijn auto met een schop aan. "In een vlaag van zinsverbijstering maar na een eerdere inbraak die niet opgelost is geraakt, nemen we voortaan het heft zelf in handen", aldus Nico Perneel.

Om zich te ontspannen en een frisse neus te halen in deze coronatijden, ging Tristan Debusseré uit Staden – zoon van autohandelaar Patrick – in zijn buurt een rondje lopen. In de Meiboomstraat in Sleihage zag hij op de koer van een tuinbouwbedrijf oud ijzer liggen. “Hij kwam op het idee om met dat materiaal een halter te maken om thuis te oefenen nu de fitnessclubs gesloten zijn”, vertelt vader Patrick. “Maar omdat hij niemand in de buurt zag, besliste hij wat later met de auto terug te keren.” Tristan reed met zijn VW Golf het terrein van Michiel Perneel op.

Dief

“Na een inbraak in november vorig jaar, waarbij twee gemaskerde mannen onze burelen binnendrongen, zijn we heel alert geworden”, reageert Nico Perneel, de zoon van Michiel. “Het onderzoek leverde toen niets op. Toen mijn vader 70 meter ver op zijn erf een auto met open koffer en iemand met ons ijzer in zijn handen zag staan, dacht hij meteen dat hij een dief op heterdaad had betrapt. Hij reed hem met een heftruck klem en belde mij. De jongeman weigerde tot drie keer toe zich te identificeren. Daarom hebben we het heft zelf in handen genomen en belden de politie.”

Schop

“Nog voor Tristan iets kon vragen, begon de vader hysterisch te roepen”, doet Patrick het verhaal van zijn zoon. “De man belde zijn zoon en de politie. Toen die arriveerde, brak de hel los. Ze sloegen met een schop op Tristans auto waardoor er gaten in het dak zijn. Gelukkig hield het autoraam stand. Tristan belde me in paniek en filmde een kort stukje van de slagen met de schop op zijn auto.”

Straf

Ongeveer tegelijkertijd met de politie arriveerde ook Patrick en groeide bij de familie Perneel het besef dat ze niet met een of andere Oost-Europese metaaldief te maken hadden. De gemoederen bedaarden enigszins maar over de juiste afhandeling van het incident verschillen beide partijen grondig van mening. “Vader Debusseré excuseerde zich duizendmaal op alle manieren en gaf ons gelijk”, vervolgt Nico. “Hij zei zelf dat hij in zo’n geval op exact dezelfde manier zou reageren. Tristan bekende in bijzijn van de politie en Patrick riep ‘maar jongen toch, dit is diefstal’. Ik stelde de familie Debusseré voor om niet alles aan de grote klok te hangen als Patrick me tegen ’s avonds 20u een goede straf voor zijn zoon zou voorstellen”, aldus Nico.

“Ik stelde voor dat Tristan een week lang gratis in zijn tuinbouwbedrijf zou meehelpen maar dat vond hij geen goed idee”, beaamt Patrick. “Hij deed als tegenvoorstel dat Tristan drie weken lang in deze coronatijden als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum in Oostnieuwkerke (Staden) zou helpen. Ik moest dat met de burgemeester regelen. Ik wou onze burgervader daarvoor op zondag niet storen. Bovendien realiseerde ik me steeds meer dat Tristan eigenlijk niets fout had gedaan en dat hun reactie volledig disproportioneel was. Tristans koffer stond niet open, hij had nog niets opgeladen en had ook niets vast. Ok, hij mocht misschien niet zomaar het terrein hebben betreden maar er was nergens een deurbel. Tristan had geen kwade bedoelingen. Die jongen heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan en volgt een opleiding tot handelsingenieur. Waarom zou hij op klaarlichte dag bij verre buren oud ijzer van 5 of 10 euro stelen? Om dan zo te reageren en eisen te stellen voor een boetedoening, dat is er over. We hebben ondertussen klacht bij de politie ingediend voor bedreigingen en slagen en verwondingen.”

“De voorgestelde straf van het vrijwilligerswerk in het rusthuis leek mij een correcte straf die Tristan zou doen nadenken over wat hij gedaan had , stelen tijdens de coronalockdown”, vindt Nico Perneel. “Een rijkeluiszoontje komt hier stelen en dan riskeren wij nog de boeman te zijn omdat we op ons terrein onze eigendom beschermden. Een pv voor onnodige verplaatsing in coronatijden en voor diefstal, dat is zijn deel. Ik was niet van plan dit aan de grote klok te hangen maar als de andere partij op Facebook ons als slachtoffer in een slecht daglicht stelt en de vlucht vooruit neemt, is dat mijn reactie. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de straffeloosheid in België zorgt voor extreme reacties. Die slagen met de schop praat ik niet goed. We probeerden gewoon op alle mogelijke manieren te vermijden dat hij zou wegrijden. Daarbij beschadigden wij de wagen van de dief inderdaad zwaar. Maar stelen valt ook niet goed te praten.”

“Mijn zoon en ik houden er een trauma aan over”, besluit Patrick Debusseré. We zijn helemaal van onze melk. Ik denk dat de quarantaine rond het coronavirus sommigen al stevig parten begint te spelen.” “Ze misbruiken de coronacrisis alsof dat de reden is waarom we zijn wagen beschadigden”, sluit Nico af. “Het stelen van zijn eigen zoon probeert de vader goed te praten door hem voor te stellen als slachtoffer van gekken.”