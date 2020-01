Dierenrechtenactivisten voeren vreedzaam actie aan Westvlees Sam Vanacker

29 januari 2020

10u32 0 Staden Vijftien dierenrechtenactivisten van Animal Rights en All For Animals voerden woensdag tussen 6 en 10 uur actie aan de poorten van slachthuis Westvlees in Westrozebeke. Telkens wanneer er een vrachtwagen met varkens opreed, namen de actievoerders even de tijd om afscheid te nemen van de dieren. De actie verliep erg vreedzaam.

“Met deze wake willen we een laatste blijk van mededogen geven voor de varkens het slachthuis binnen gaan”, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout. “De rit naar het slachthuis is de eerste en de laatste keer dat deze dieren zonlicht voelen en de buitenlucht kunnen inademen tijdens hun korte leven. Telkens wanneer een vrachtwagen arriveert, wordt deze voor een drietal minuten tegengehouden en zo krijgen we de tijd om afscheid te nemen van de dieren. We brengen dat afscheid ook in beeld en streamen live via internet zodat de dieren een gezicht krijgen voor de wereld.”

De politie hield tijdens de actie een oogje in het zeil en een medewerker van het slachthuis hielp zelfs om de vrachtwagens eventjes staande te houden terwijl de activisten rustig hun ding deden. Het is overigens niet de eerste keer dat Animal Rights een dergelijke wake organiseert. In november stonden de activisten nog voor de ingang van het slachthuis in Tielt en eind volgende maand doen ze hetzelfde in Lendelede.

In onderstaande video, die opgenomen werd tijdens de wake in Tielt in november, zie je hoe activisten afscheid nemen van de dieren.