Dertig speelsters van damesvoetbalploeg SK Staden in quarantaine na besmetting bij speelster A-ploeg Sam Vanacker

08 september 2020

12u41 6 Staden Dertig dames van SK Staden moeten preventief in quarantaine blijven nadat een speelster van de A-ploeg afgelopen vrijdag positief testte op Covid-19. Volgens sportief verantwoordelijke Leen Scheldeman is er geen reden tot bezorgdheid.

“We hebben vrijdag meteen nagegaan wie er woensdag samen met de speelster op de training aanwezig was. Aangezien onze A-ploeg en B-ploeg woensdag samen trainden, hebben alle speelsters van beide ploegen zaterdag een test ondergaan. Die testen waren over de hele lijn negatief, wat er op wijst dat de besmetting niet bij ons heeft plaatsgevonden”, aldus Scheldeman.“Maar zoals voorgeschreven dienen alle speelsters nu nog zeven dagen in quarantaine te blijven, waarna ze komende zaterdag een nieuwe test moeten ondergaan. Als die tweede test opnieuw negatief is, kunnen we de trainingen probleemloos hervatten. Mogelijk komt de geplande wedstrijd tegen Avelgem van aanstaande zondag wel in het gedrang omdat de testresultaten tegen de start van de wedstrijd zondag wellicht nog niet gekend zullen zijn.”